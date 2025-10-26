' On The Road Again' Jay Wolf racconta il coraggio di rinascere nel suo nuovo album

Un album nato dalla polvere, dal dolore, ma soprattutto dalla voglia di rialzarsi. Nove brani che raccontano senza filtri la fragilità, l’amore, la perdita e la rinascita. Un messaggio potente rivolto a chiunque si sia mai sentito perso: “Se posso farlo io, può farlo chiunque. Non ho paura di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

OGGI SUL PALCO Gente Distratta in cerca di Pino Daniele - PINO on the road AGAIN ROMA - Teatro Romano di Ostia Antica | ore 21.00 A dieci anni dalla sua scomparsa e settanta dalla nascita, arriva un omaggio per Pino Daniele al Teatro Romano - facebook.com Vai su Facebook

Cars on the Road, la recensione: un viaggio on the road targato Pixar - Cars on the Road, la recensione: un viaggio on the road targato Pixar La recensione di Cars on the Road, la nuova serie animata spin- Da movieplayer.it

On the road again: la storia di Edoardo Bennato - Crescere fra le strade che si srotolano alla periferia del Regno di certo non deve essere facile, ma se ad affiancarti hai due fratelli che prima di tutto sono tuoi amici, i tre sono divisi da massimo ... Segnala impattosonoro.it

Pino Daniele è on the road again" allo stadio a Napoli: un'inedito prima del match con la Roma apre anno delle celebrazioni - Pino Daniele è 'on the road again', come canta nel ritornello dell’inedito 'Again' che domani verrà presentato in anteprima allo stadio Maradona di Napoli, appena prima del calcio di inizio del match ... Riporta msn.com