Omar Masia morto nell’auto giù dal ponte il messaggio dei vigili del fuoco al papà | Abbiamo il cuore a pezzi
Il comandante provinciale dei vigili del fuoco ricorda l'impegno del collega che la notte scorsa è dovuto intervenire per un'auto caduta da un ponte in Gallura e scoprire che la vittima era suo figlio. L’incidente mortale alla periferia di Tempio Pausania: Omar Masia aveva 25 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
