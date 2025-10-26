Omar Masia morto nell’auto giù dal ponte il messaggio dei vigili del fuoco al papà | Abbiamo il cuore a pezzi

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco ricorda l'impegno del collega che la notte scorsa è dovuto intervenire per un'auto caduta da un ponte in Gallura e scoprire che la vittima era suo figlio. L’incidente mortale alla periferia di Tempio Pausania: Omar Masia aveva 25 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

