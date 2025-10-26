Omar Masia 25enne muore in un incidente in Sardegna | l' auto con 5 amici precipita da un ponte Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi

Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo la strada per l'Agnata, nel territorio di Tempio. Era di Calangianus, dove svolgeva la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Omar Masia, 25enne muore in un incidente in Sardegna: l'auto con 5 amici precipita da un ponte. Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi

