Oltre mille al raduno di Predappio Tornano i saluti romani davanti alla cripta di Mussolini

Oltre mille - 700 per la Questura - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani. Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a.

