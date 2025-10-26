Oltre mille a raduno di Predappio tornano i saluti romani

Oltre mille - 700 per la Questura - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani. Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del duce, quest'anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Oltre mille a raduno di Predappio, tornano i saluti romani

Approfondisci con queste news

Apertura ufficiale del Luna Park a Legnano attesa da oltre mille persone in coda ben prima dell'orario di apertura. Le giostre resteranno in città fino al 16 novembre #legnano Luna Park Legnano Vai su Facebook

Oltre mille alla 'Dieci di Ancona - Memorial Lorenzo Farinelli'. Ad Ancona il 19 ottobre la corsa su strada aperta a tutti #ANSA - X Vai su X

Predappio, oltre 1000 al raduno nel paese natale di Mussolini. E tornano i saluti romani (anche se la famiglia aveva chiesto di non farli) - i manifestanti hanno preso parte alla camminata dalla piazza del paese natale ... Secondo msn.com

Oltre mille al raduno di Predappio, tornano i saluti romani - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla ... Si legge su gazzettadiparma.it

Saluti fascisti alla commemorazione della Marcia su Roma a Predappio - In mille alla camminata dalla piazza di Predappio alla tomba di Mussolini, presente anche Forza Nuova. corrieredibologna.corriere.it scrive