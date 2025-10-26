I eri è andata in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 e Milly Carlucci, in nero da gran sera, ha dimostrato ancora una volta di essere la signora assoluta del sabato televisivo. Impeccabile come sempre, si è mossa con la consueta eleganza tra applausi, voti al veleno e qualche inevitabile scintilla. In giuria, il solito quintetto formato da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In apertura di puntata avevano anticipato che sarebbero stati meno generosi nei voti. Salvo mantenere la promessa solo con alcuni. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Le pagelle della quarta puntata di “Ballando con le stelle 2025”: ha vinto Barbara D’Urso «che non fa la D’Urso» Ballando con le stelle 2025, pagelle quinta puntata 25 ottobre, coppie, classifica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Oltre a Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Andrea Delogu c'è una nuova candidata alla vittoria del talent-varietà di Rai 1. E anche ieri sera non è uscito nessuno.