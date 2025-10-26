Oltre a Francesca Fialdini Barbara D' Urso e Andrea Delogu c' è una nuova candidata alla vittoria del talent-varietà di Rai 1 E anche ieri sera non è uscito nessuno

Iodonna.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I eri è andata in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 e Milly Carlucci, in nero da gran sera, ha dimostrato ancora una volta di essere la signora assoluta del sabato televisivo. Impeccabile come sempre, si è mossa con la consueta eleganza tra applausi, voti al veleno e qualche inevitabile scintilla. In giuria, il solito quintetto formato da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In apertura di puntata avevano anticipato che sarebbero stati meno generosi nei voti. Salvo mantenere la promessa solo con alcuni. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Le pagelle della quarta puntata di “Ballando con le stelle 2025”: ha vinto Barbara D’Urso «che non fa la D’Urso» Ballando con le stelle 2025, pagelle quinta puntata 25 ottobre, coppie, classifica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

oltre a francesca fialdini barbara d urso e andrea delogu c 232 una nuova candidata alla vittoria del talent variet224 di rai 1 e anche ieri sera non 232 uscito nessuno

© Iodonna.it - Oltre a Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Andrea Delogu c'è una nuova candidata alla vittoria del talent-varietà di Rai 1. E anche ieri sera non è uscito nessuno.

Argomenti simili trattati di recente

oltre francesca fialdini barbaraBallando con le Stelle: Francesca Fialdini svela il suo periodo buio, scambio al vetriolo tra D'Urso e Lucarelli: "Rosicona" - In sala delle stelle Rosolino, introducendo la loro clip si complimenta con la conduttrice dicendo che la cosa che viene più ... Scrive today.it

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice in calo a Ballando con le stelle 2025?/ Lei svela un punto debole… - Francesca Fialdini resta una delle grandi favorite di Ballando con le Stelle 2025 grazie al lavoro col suo maestro Giovanni Pernice e alla svolta sexy. Si legge su ilsussidiario.net

oltre francesca fialdini barbaraBALLANDO CON LE STELLE 2025, PUNTATA 18 OTTOBRE/ Diretta e vincitore: D’Urso scavalca Francesca Fialdini - Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi con nuove sfide, nuovi balli e Renato Zero come ballerino per una notte. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Oltre Francesca Fialdini Barbara