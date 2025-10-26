Oltre 1000 partecipanti al raduno di Predappio | tornano i saluti romani

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una camminata simbolica nel paese natale di Mussolini. PREDAPPIO, 26 ottobre 2025. Questa mattina oltre mille persone hanno partecipato alla tradizionale camminata da piazza di Predappio fino al cimitero di San Cassiano, luogo della commemorazione della Marcia su Roma. La Questura locale ha stimato la presenza in circa 700 partecipanti, mentre gli organizzatori parlano di numeri superiori. I saluti romani davanti alla cripta. Dopo anni di assenza, i saluti romani sono riapparsi davanti alla cripta di Benito Mussolini. Nonostante l’invito della famiglia Mussolini a porre la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno scelto di alzare il braccio teso durante il rito del “presente”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

