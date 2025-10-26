Olio extravergine d' oliva difende cuore e cervello | tutte le proprietà

Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - L'olio extravergine di oliva (evo) "è il re della dieta mediterranea, è l'elemento che più fa la differenza rispetto alle diete del Nord Europa in cui il grasso da condimento è tradizionalmente il burro". Ed è anche un alimento con molte virtù salutari, in particolare, "difende il nostro cuore e il nostro cervello". Lo ricorda all'Adnkronos Salute - nella stagione della raccolta delle olive e dei frantoi al lavoro - Laura Rossi direttrice del Reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto superiore di sanità (Iss). L'extravergine di oliva, sul piano nutrizionale, continua la ricercatrice "oltre a un profilo di acidi grassi altamente favorevole per la protezione cardiovascolare - quindi un elevato contenuto di acido oleico che è un protettore specifico della salute di cuore e cervello - ha la caratteristica di mantenere intatte tutte le proprietà dei micronutrienti che contiene: molti polifenoli, la vitamina E oltre a diverse molecole ad azione antiossidante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

