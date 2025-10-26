C’è qualcosa di quasi irreale nel vedere le World Series 2025, la finale del campionato americano di baseball tra Los Angels Dodgers e Toronto Blue Jays (1-1 nella serie) diventare il palcoscenico di due giocatori giapponesi. Da una parte Shohei Ohtani, l’uomo che fa tutto: lancia, batte, segna e incanta. Dall’altra Yoshinobu Yamamoto, un lanciatore che sembra uscito da un laboratorio di precisione di Kyoto. Entrambi giocano nei Los Angeles Dodgers, e insieme stanno riscrivendo il modo in cui gli Stati Uniti guardano al loro sport più identitario. Le World Series sono l’equivalente della finale di Champions League, ma lunga una settimana: si gioca al meglio di sette partite tra i vincitori della American League e della National League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ohtani e Yamamoto protagonisti delle World Series di baseball: il Giappone che spiega agli Stati Uniti come si gioca a baseball