Ognuno combatte battaglie che non vediamo | Magnini in lacrime per l’amico Rosolino

Sabato 25 ottobre, durante la puntata di “Ballando con le Stelle”, Filippo Magnini, ex nuotatore olimpico 43enne, non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la sua esibizione. La commozione di Magnini non era legata alla performance in sé, ma a un pensiero speciale: il suo amico Massimiliano Rosolino, anch’egli ex nuotatore olimpico, che lavora nel programma come inviato dalla cosiddetta “sala delle stelle”. Quando la conduttrice Milly Carlucci ha notato il momento di grande emozione, gli ha chiesto: “Cos’è successo?”. Magnini ha risposto con sincerità: “Forse non c’entra niente, ho pensato a un mio amico, che è lì (indica lo schermo, ndr) nella sala delle stelle, che è Massi (Rosolino, ndr)”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

