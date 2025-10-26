OgniWarchi accende la festa delle streghe nel centro storico
MONTEVARCHI Alle soglie di Ognissanti torna OgniWarchi nel centro storico Montevarchi. Una rivisitazione della ricorrenza di Halloween dedicata soprattutto ai più piccoli. "Come sappiamo – ha sottolineato l’assessore Sandra Nocentini, presentando la due giorni del 30 e il 31 ottobre prossimi – non è una festa che affonda le sue radici nella nostra cultura e storia, ma è uno degli appuntamenti che piacciono di più ai bambini e riesce a coinvolgere le loro famiglie. La magia dell’evento, infatti, risiede anche nei preparativi che caratterizzano i giorni precedenti quando i più piccoli si divertono a pensare ai travestimenti horror e ad intagliare le zucche, attività che creeranno ricordi indelebili quando saranno cresciuti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
