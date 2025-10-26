Prometto che non lo farò più!». Quando lo dice un bambino dopo aver compiuto una marachella o un guaio ed essere stato rimproverato dai genitori o da un adulto educatore, ha una carica emotiva profonda e un convincimento che smuove il cuore e a volte persino le lacrime. Se «prometto che non lo farò più!» lo dice un adulto ha una portata nettamente più sbiadita perché facciamo fatica a mantenere la parola con gli altri ed è ancora più difficile mantenerla con se stessi, figuriamoci con Dio. Di fatto, in nessuno dei casi, per la stragrande maggioranza delle volte, cambierà qualcosa. La grandezza divina di un genitore e di un educatore non è quella di guardare al risultato, ma di formare la capacità di analisi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ogni promessa è un debito, si dice... Ma, se mantenuta, diventa un credito di vita