Saranno tantissimi gli ingredienti di "AssociAmo il Forte 2025", la tradizionale festa delle associazioni che si terrà oggi dalle 10.30 alle 16.30 in piazza Garibaldi e in via Spinetti. Cerimonia di apertura e saluto delle autorità per le 10,30, poi alle 11,30 gli interventi delle associazioni che presenteranno le proprie attività. Seguirà alle 13 il pranzo conviviale aperto a tutti i cittadini che vorranno aderire, nella Pineta Tarabella con maxi tavoli per trascorrere un momento di condivisione e allegria (in passato oltre 200 persone hanno confermato la propria partecipazione). Alla festa saranno presenti circa 50 gazebo distribuiti in centro che ospiteranno le associazioni suddivise per aree di interesse, così da favorire un contatto diretto e una possibile apertura di dialogo con chi intendesse entrare a far parte del mondo sportivo o del volontariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi la Festa delle Associazioni. Sarà simulato un incidente stradale