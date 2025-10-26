Oggi la cerimonia di consegna della bandiera di combattimento alla nave Trieste

Triesteprima.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 26 ottobre, a 71 anni dal ritorno di Trieste all'Italia, nel 1954, all'interno dell'enorme hangar della più grande unità navale della marina militare, si consegna la bandiera di combattimento a nave Trieste, la nuova ammiraglia dell'Amphibious Task Group (ATG). Sarà il sindaco Roberto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

oggi cerimonia consegna bandiera71° ritorno all’Italia, domenica cerimonia per la consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Trieste - Domenica 26 ottobre la città di Trieste si prepara a celebrare il 71° anniversario del Ritorno all’Italia, una delle giornate più significative per la memoria e l’identità della città. Lo riporta triestecafe.it

Cerimonia di consegna della Bandiera di Combattimento: stop alla navigazione nel Porto di Trieste - Il 26 ottobre interdizione alla navigazione nel porto di Trieste per la cerimonia della Nave “Trieste” della Marina Militare Italiana. Si legge su nordest24.it

Sulle Marche sventola la Bandiera Blu, Venti vessilli (uno in più del 2024). Acquaroli: «Risultato straordinario» - Diciannove sindaci della costa marchigiana hanno già ricevuto l’invito ufficiale per l’edizione 2025 della cerimonia per la ... corriereadriatico.it scrive

