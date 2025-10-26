Oggi la cerimonia di consegna della bandiera di combattimento alla nave Trieste
Oggi, 26 ottobre, a 71 anni dal ritorno di Trieste all'Italia, nel 1954, all'interno dell'enorme hangar della più grande unità navale della marina militare, si consegna la bandiera di combattimento a nave Trieste, la nuova ammiraglia dell'Amphibious Task Group (ATG). Sarà il sindaco Roberto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
