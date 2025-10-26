Oggi 26 ottobre San Folco Scotti | il vescovo pacificatore che fermò i conflitti con la preghiera
San Folco Scotti è ricordato come un vescovo e grande operatore di pace, che sedava i conflitti e annunciava il Vangelo provvedendo la bene del gregge che gli era stato affidato. “Vescovo e uomo di pace“: con queste parole il Martirologio Romano ricorda San Folco Scotti, la cui memoria liturgica è oggi 26 ottobre. Ma. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
