Odermatt inaugura la stagione olimpica | è leader a Soelden

Lo svizzero chiude davanti a Schwarz e Brennsteiner. De Aliprandini 18°, Vinatzer 21° Marco Odermatt riparte da dove aveva lasciato. Lo svizzero, dominatore del gigante, segna il miglior tempo nella prima manche di Soelden, gara inaugurale della Coppa del Mondo 202526 e banco di prova in vista dell'anno olimpico. Con il crono di 58?18, fissato dopo la partenza abbassata a causa del forte vento, l'elvetico guida la classifica davanti a Marco Schwarz, staccato di un solo centesimo, e a Stefan Brennsteiner (+0?25).