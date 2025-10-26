Odermatt inaugura la stagione olimpica | è leader a Soelden
Lo svizzero chiude davanti a Schwarz e Brennsteiner. De Aliprandini 18°, Vinatzer 21° Marco Odermatt riparte da dove aveva lasciato. Lo svizzero, dominatore del gigante, segna il miglior tempo nella prima manche di Soelden, gara inaugurale della Coppa del Mondo 202526 e banco di prova in vista dell’anno olimpico. Con il crono di 58?18, fissato dopo la partenza abbassata a causa del forte vento, l’elvetico guida la classifica davanti a Marco Schwarz, staccato di un solo centesimo, e a Stefan Brennsteiner (+0?25). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Odermatt con il n° 3 nel gigante che apre la stagione: domenica sul Rettenbach tocca agli uomini, ci sono 6 azzurri - 00) per la conclusione dell'opening di Soelden: le condizioni meteo, con la nevicata di queste ore, preoccupa eccome. Si legge su neveitalia.it
Sci Alpino, parte la Coppa del Mondo: Sofia Goggia terzo incomodo tra Shiffrin e Gut-Behrami, Odermatt senza rivali - La nuova stagione di Coppa del Mondo rischia di rivelarsi dannata per l'Italia, orfana di Brignone e Bassino. Secondo sport.virgilio.it
Odermatt prolunga con Stoeckli fino al 2030, un "avvertimento" ai rivali per un altro quadriennio olimpico - Ufficiale l'accordo con il brand elvetico assieme al quale l'asso pigliatutto del circo bianco ha vissuto l'intera carriera, sin dal 2010. Lo riporta neveitalia.it