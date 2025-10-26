Odermatt ancora re a Soelden ma l’Italia sorride con Vinatzer | è 8°

Lo svizzero vince davanti a Schwarz e McGrath. Azzurri in chiaroscuro: ottavo posto da applausi per Vinatzer, delusione per De Aliprandini. Il gigante inaugurale di Coppa del Mondo regala spettacolo e conferme sul ghiacciaio del Rettenbach. Marco Odermatt si impone per la 46ª volta in carriera con il tempo complessivo di 1’56?03, nonostante vento, neve e nebbia che hanno costretto ad abbassare la partenza e ritardare di un’ora la seconda manche. Lo svizzero precede di 24 centesimi un ritrovato Marco Schwarz e di 27 il norvegese Atle Lie McGrath, capace di rimontare quattro posizioni e conquistare il podio. 🔗 Leggi su Sportface.it