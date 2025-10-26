Odermatt ancora re a Soelden ma l’Italia sorride con Vinatzer | è 8°

Sportface.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo svizzero vince davanti a Schwarz e McGrath. Azzurri in chiaroscuro: ottavo posto da applausi per Vinatzer, delusione per De Aliprandini.  Il gigante inaugurale di Coppa del Mondo regala spettacolo e conferme sul ghiacciaio del Rettenbach. Marco Odermatt si impone per la 46ª volta in carriera con il tempo complessivo di 1’56?03, nonostante vento, neve e nebbia che hanno costretto ad abbassare la partenza e ritardare di un’ora la seconda manche. Lo svizzero precede di 24 centesimi un ritrovato Marco Schwarz e di 27 il norvegese Atle Lie McGrath, capace di rimontare quattro posizioni e conquistare il podio. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

odermatt re soelden l8217italiaSci alpino, Odermatt vince il Gigante maschile di Soelden su Schwarz e McGrath - Marco Odermatt riparte da dove aveva chiuso: vittoria nel gigante di Soelden, 46° successo in carriera. Si legge su corriere.it

odermatt re soelden l8217italiaDopo la bufera, sul Rettenbach spunta... Odermatt! Il re fa tris nell'opening di Coppa del Mondo - Dopo il rinvio di un'ora della 2^ manche, il gigante di Soelden è dell'asso svizzero, che piega Schwarz e McGrath. Segnala neveitalia.it

odermatt re soelden l8217italiaSci, Cdm: Odermatt vince il gigante a Soelden, Vinatzer buon ottavo - 46 in carriera per il campione svizzero Marco Oderrmatt che ha vinto lo slalom gigante di Solden, prima gara della stagione 2025/26 della coppa del mondo di sci. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Odermatt Re Soelden L8217italia