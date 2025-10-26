Odense BK e Brondby si presentano all’appuntamento in un buon momento di forma, con i padroni di casa che hanno vinto in trasferta a Viborg e poi 3-0 sul campo del Brønshøj BK in coppa, mentre gli ospiti hanno conquistato tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, con il 3-3 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Odense BK-Brondby (lunedì 27 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici