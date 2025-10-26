Nuovo Stadio Maradona svelata la più grande novità per il 2026 | notizia super per i tifosi

Il futuro del Diego Armando Maradona prende forma. Il progetto di restyling dello stadio di Napoli punta a rivoluzionare l’impianto entro il 2026, con lavori che ne cambieranno completamente l’aspetto. Prevista una capienza di oltre 65 mila spettatori, l’eliminazione della pista d’atletica e la creazione di nuove aree commerciali e museali. Un piano ambizioso che promette di trasformare il Maradona in uno degli stadi più moderni d’Europa. Capienza, terzo anello e nuovo modello “Maracanà”. Uno dei punti chiave del progetto riguarda la riapertura del terzo anello, che consentirà di recuperare circa diecimila posti, portando la capienza complessiva oltre i 65 mila spettatori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

