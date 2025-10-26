Nuovo sciopero generale c’è la data | ancora disagi in Italia

La situazione rischia totalmente di degenerare nelle prossime ore, lo sciopero complica tutto all’interno del paese. Uno dei principali incubi dei cittadini italiani è sicuramente quello di dover fare i conti con lo sciopero. Quando questi è poi generale si blocca praticamente tutto. Scuole ferme, trasporti bloccati e tante situazioni particolari, e in generale specialmente. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Nuovo sciopero generale, c’è la data: ancora disagi in Italia

Approfondisci con queste news

Salario, pensioni e armi: l’Usb proclama uno nuovo sciopero generale. “Torniamo a bloccare tutto” di @andtundo - X Vai su X

NUOVO SCIOPERO PER I MEDICI IN FORMAZIONE A NOVEMBRE I medici in formazione del Servizio Sanitario Nazionale inglese (NHS) hanno annunciato un nuovo sciopero che si terrà dal 14 al 19 novembre, dopo il fallimento delle trattative con il govern - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo sciopero generale della Cub il 28 novembre - Un nuovo sciopero generale, dopo quello del 3 ottobre scorso, è stato proclamato dalla Cub per martedì 28 ottobre. ansa.it scrive

Sciopero generale del 28 novembre contro la Manovra economica, le richieste - L’Usb proclama lo sciopero del 28 novembre contro la Manovra 2026, definita “finanziaria di guerra”. Scrive quifinanza.it

Nuovo sciopero generale il 28 novembre contro la Manovra, Usb: “Torniamo a bloccare tutto” - Sciopero generale venerdì 28 novembre contro la manovra 2026 annunciato dai sindacati: lo stop è stato annunciato da Usb, e non è chiaro se aderiranno ... Si legge su fanpage.it