Nuovo contratto per gli infermieri di quanto aumenta lo stipendio in busta paga e le altre novità

26 ott 2025

Attesa domani, 27 ottobre, la firma del nuovo Ccnl per il comparto Sanità, che include infermieri, ostetriche, Oss e altro personale sanitario non medico: aumenti medi da 172 euro lordi al mese, più gli arretrati accumulati. In più, cambiano alcune regole per quanto riguarda turni di notte e ferie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

