Nuovo contratto per gli infermieri di quanto aumenta lo stipendio in busta paga e le altre novità
Attesa domani, 27 ottobre, la firma del nuovo Ccnl per il comparto Sanità, che include infermieri, ostetriche, Oss e altro personale sanitario non medico: aumenti medi da 172 euro lordi al mese, più gli arretrati accumulati. In più, cambiano alcune regole per quanto riguarda turni di notte e ferie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuovo contratto per gli infermieri, di quanto aumenta lo stipendio in busta paga e le altre novità - Attesa domani, 27 ottobre, la firma del nuovo Ccnl per il comparto Sanità, che include infermieri, ostetriche, Oss e altro personale sanitario non medico ... Secondo fanpage.it
Sanità, aumenti medi da 172 euro e stop ai turni notturni per gli over 60: domani la firma del contratto - 000 professionisti non medici del Servizio sanitario nazionale – infermieri, ostetriche, operatori socio- Riporta ilmattino.it
Di quanto aumenta lo stipendio dei dipendenti comunali con il nuovo contratto e da quando - Aumento di stipendio da circa 142 euro lordi al mese, seguito rapidamente da un altro rinnovo del Ccnl per portare fino a 277 euro in più in busta paga ... Si legge su fanpage.it