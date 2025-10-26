Nuovo attacco russo su Kyiv ci sono vittime
Tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite in seguito a un nuovo attacco russo sul distretto della Desna, a Kyiv, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Lo ha annunciato il sindaco della capitale Vitali Klitscko su Telegram spiegando che sette feriti – tra cui due bimbi – sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un palazzo, diversi appartamenti hanno preso fuoco e l’incendio si è poi propagato ai piani superiori. Mosca ha testato il nuovo missile a propulsione nucleare. Intanto la Russia ha fatto sapere di aver testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare. 🔗 Leggi su Lettera43.it
