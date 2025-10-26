Nuovi cantieri in partenza a Bologna previsti lavori anche in via Rialto
Bologna, 26 ottobre 2025 – Sono in partenza, nei prossimi giorni, nuovi cantieri in città. Domani e martedì, via Antonio Zannoni sarà chiusa, tra le 9 e le 15, all’incrocio con via XXI Aprile 1945. L’entrata e l’uscita dei mezzi autorizzati saranno sul lato di via Melloni, in senso unico alternato. A partire da domani, via Don Giuseppe Bedetti avrà dei restringimenti della carreggiata. I lavori dovrebbero terminare giovedì. Sempre da domani, via Rialto subirà dei restringimenti di carreggiata. Il termine dell’intervento è fissato per venerdì. Altri lavori in partenza domani: si tratta di quelli in via Cavaioni, che sarà sottoposta a dei restringimenti di carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
