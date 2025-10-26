Nuove strutture strategiche
"Un investimento per migliorare l’organizzazione del lavoro e i servizi offerti alla comunità". Così il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, a proposito dell’intesa Comune-Regione che ha portato a un contributo straordinario di 700mila euro per realizzare nuove strutture strategiche nel Comune di Monteriggioni (nella foto, Frosini e Giani). L’accordo prevede la realizzazione della sala della Protezione civile comunale, dei nuovi uffici di Polizia municipale, dell’autorimessa e dell’archivio cartaceo del Comune. "In prima istanza – dice Frosini – vorrei ringraziare la Regione e il presidente Eugenio Giani per la grande sinergia con il nostro Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
