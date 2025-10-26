Nuova tecnologia green per evitare la dispersione degli inquinanti nei lavori al viadotto sul Po dell' A13

Applicata anche sull'autostrada A13 la tecnologia "green" per l'attività edilizia per i ponti e viadotti. La Pilosio, storica azienda di Tavagnacco (Udine) ha ideato dopo un lungo periodo di ricerca, il primo sistema in Pvc al mondo per salvaguardare fiumi e terreni dalla dispersione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it