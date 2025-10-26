Nuova tassa sui dividendi | chi colpisce e quanto incasserà lo Stato

Non solo banche e affitti brevi: la manovra 2026 contiene un'altra tassa che ha provocato qualche malumore in Parlamento. Nel testo bollinato della legge di bilancio infatti è spuntato un aumento del prelievo sui dividendi destinati a società, imprenditori ed enti residenti con partecipazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it