Nuova scossa in Irpinia torna la paura dopo il sisma di ieri
Una nuova scossa di terremoto ha svegliato l’Irpinia nella notte. L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un evento sismico di magnitudo 2.1 alle 2.45 a una profondità di circa 13 chilometri, con epicentro nei comuni di Montefredane, Grottolella e Capriglia Irpina. Un movimento lieve, ma sufficiente a riaccendere la preoccupazione in una zona già scossa meno di ventiquattr’ore prima. Ieri sera, infatti, la stessa area era stata colpita da un terremoto più intenso, di magnitudo 4, avvertito chiaramente in gran parte della provincia di Avellino e in alcuni quartieri di Napoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
