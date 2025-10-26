Nuova scossa ai Campi Flegrei dopo il sisma in Irpinia notte di paura a Napoli

Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area dei Campi Flegrei, riportando la paura tra i residenti di Pozzuoli, Bacoli e Napoli ovest. Il terremoto è avvenuto alle 00:51, con ipocentro a 2 chilometri di profondità, e ha provocato un boato avvertito nitidamente in gran parte dell’area flegrea. Molte persone sono scese in strada, impaurite dal tremore secco e improvviso. “Un colpo fortissimo, poi la casa ha tremato per qualche secondo”, scrivono in tanti sui social. La Protezione civile e il Comune di Pozzuoli hanno immediatamente avviato le verifiche, ma al momento non risultano danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

