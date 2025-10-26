Nuova Porsche Cayenne 2027 | anche coupè non solo elettrica
Porsche Cayenne Coupe (modello anno 2027). Ecco un riepilogo di come sarà la Cayenne Coupe 2027 (o comunque la versione aggiornata intorno all’anno modello 2027) sulla base delle fonti disponibili, con quello che sappiamo finora — e con ciò che è ancora incerto. Cosa sappiamo. Versione elettrica in arrivo La casa madre Porsche sta preparando la versione EV della Cayenne, sia in carrozzeria “normale” SUV che in variante Coupé.. Il modello EV dovrebbe utilizzare la piattaforma “PPE (Premium Platform Electric)” con architettura da 800 volt.. Si parla per la “Cayenne Coupe Electric” (la versione coupé) di potenze importanti: ad esempio oltre i 1 000 cv per la top-versione EV. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
