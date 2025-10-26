Nuova Olonio celebra i 125 anni della Casa Madonna del lavoro
In questa settimana la Famiglia Guanelliana ha festeggiato il 125esimo anniversario della fondazione della "Casa Madonna del Lavoro" ubicata a Nuova Olonio, peraltro a 110 anni dalla morte del Fondatore, San Luigi Guanella.La conferenzaIn questa cornice, proprio alla Casa Madonna del Lavoro, il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
