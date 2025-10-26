Nuova frana sulla statale 163 Amalfitana all' altezza di Cetara | scatta il senso unico alternato

Tensione, lungo la statale 163 Amalfitana, a causa di un nuovo distacco di roccia all'altezza di Cetara: è stato istituito il senso unico alternato, per le pietre e i detriti finiti sull'asfalto.Il sindaco Fortunato Della Monica, insieme ai tecnici comunali e ai responsabili Anas, ha disposto il.

