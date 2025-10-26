Nuova fiamma per Alessandro Basciano | chi sarebbe la misteriosa ragazza
Alessandro Basciano torna a far parlare di sé dopo mesi di silenzio. L’ex protagonista di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip è stato avvistato in compagnia di una ragazza misteriosa. Le immagini, diffuse sui social da Deianira Marzano, hanno immediatamente acceso il gossip: tra loro, dicono i testimoni, sembrerebbe esserci un’intesa speciale. Alessandro Basciano da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip. Alessandro Basciano è diventato noto al pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove si fece notare per il suo fascino e il suo carattere deciso. La vera popolarità, però, arrivò con il Grande Fratello Vip, dove conobbe Sophie Codegoni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
