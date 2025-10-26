Nuoto - Risultati che sono valsi il quarto posto assoluto nella classifica per società Faenza torna da Rimini con sette vittorie
È di sette vittorie il bottino conquistato del Nuoto Sub Faenza nel quinto Trofeo ‘Città di Rimini’. II team romagnolo si è piazzato al quarto posto assoluto nella classifica per società, vinta dai padroni di casa del Garden Sporting Center, in questa prima manifestazione ufficiale del calendario 2025-2026 della Federnuoto regionale che ha visto sfidarsi 498 atleti provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Erano in gara le nuotatrici ed i nuotatori delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti. Il Nuoto Sub Faenza ha brillato soprattutto in campo femminile: Giada Minelli (Assoluti, 2008) ha primeggiato nei 200 farfalla e si è piazzata seconda nei 400 stile libero; doppio oro per Greta Amadei (Juniores, 2010) nei 400 misti e nei 200 farfalla; Linda Martelli (Ragazze, 2012) ha vinto i 100 misti, è arrivata seconda nei 400 misti e nei 100 rana e terza nei 200 rana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
