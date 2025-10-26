Nuoto adesso Kos fa davvero paura a Ceccon | record del mondo anche nei 100 dorso

Si è conclusa la terza giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2025. Nella vasca corta di Toronto sono andate in scena le ultime gare della stagione, con l’Italia ancora una volta protagonista. Alberto Razzetti ha infatti concluso in terza posizione la finale dei 400 misti con il crono di 4:01.33, dietro agli americani Carson Foster, argento, e Shaine Casas, oro. La notizia della giornata è però arrivata dalla finale femminile degli 800 stile libero. Infatti, l’australiana Lani Pallister ha vinto la gara sbriciolando il record del mondo di Ledecky e segnando il crono di 7:54.00. Altro record battuto quello dei 100 farfalla, con Gretchen Walsh che ha chiuso prima con 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

