Novità De Bruyne | che mazzata per il Napoli le ultime preoccupano parecchio

La gioia per il gol contro l’Inter si è trasformata immediatamente in paura per Kevin De Bruyne. Il fantasista del Napoli, protagonista nel successo contro i nerazzurri, ha lasciato il campo per un infortunio che potrebbe rivelarsi serio. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, si teme una lesione di alto grado, un colpo che sarebbe pesante per Antonio Conte e in generale anche per la corsa degli azzurri in Serie A. De Bruyne, dal rigore alla paura: ecco cosa filtra. Nel match contro l’ Inter, De Bruyne ha firmato il gol su rigore che ha acceso il Maradona e dato fiducia al Napoli, arrivato poi alla vittoria del big match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

