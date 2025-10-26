La Novena alle Anime Sante del Purgatorio continua. Ci affidiamo alla loro potente intercessione per superare le difficoltà che ci affliggono. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti molto dolorosa e non possono più pregare per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione, terzo giorno