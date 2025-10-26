Novembre parte con lo sciopero che manda in tilt il traffico | data da cerchiare sul calendario

Dopo le numerose proteste di ottobre, ci sono già le prime date degli scioperi previsti a novembre. Questo il giorno più critico  Scioperi in arrivo anche nel mese di novembre nel settore dei trasporti. La pagina dedicata sul sito del Ministero presenta già un elenco piuttosto nutrito di date in cui si verificheranno disservizi per. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

