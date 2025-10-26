Novate 20 anni di commercio equo solidale | festa della Bottega

Ilnotiziario.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ventesimo compleanno festeggiato insieme a vecchi e nuovi amici per la Bottega del commercio equo di Novate “Quelli che l’equo Nazca MondoAlegre” che sabato 18 per l’occasione, oltre al negozio di via 25 Aprile, ha portato in piazza Pertini iniziative per piccoli e adulti. Una . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

