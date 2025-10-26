Novate 20 anni di commercio equo solidale | festa della Bottega
. Ventesimo compleanno festeggiato insieme a vecchi e nuovi amici per la Bottega del commercio equo di Novate “Quelli che l’equo Nazca MondoAlegre” che sabato 18 per l’occasione, oltre al negozio di via 25 Aprile, ha portato in piazza Pertini iniziative per piccoli e adulti. Una . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Scopri altri approfondimenti
A sei anni dalla prima udienza preliminare il Tribunale di Sondrio assolve dall’accusa di omessa bonifica i successivi proprietari dell’area ex Falck di Novate Mezzola #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Novate, 20 anni di commercio equo solidale: festa della Bottega - Ventesimo compleanno festeggiato insieme a vecchi e nuovi amici per la Bottega del ... Segnala ilnotiziario.net