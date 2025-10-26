Notte di sangue e incidenti nel Comasco | ferito con arma bianca sul Lungo Lario poi scontri alcol e ribaltamenti

È iniziata con un’aggressione a colpi di arma bianca la notte tra venerdì e sabato nel Comasco, e si è trasformata in una lunga sequenza di violenza, incidenti e soccorsi in ogni angolo della provincia.Como, ferito con arma bianca sul Lungo LarioPoco prima delle 22.30, all’altezza di lungo Lario. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Una notte di sangue e mutazioni radioattive?. The Toxic Avenger, dal 30 ottobre al cinema. #TheToxicAvengerIlFilm Produced by Brad&k Productions - facebook.com Vai su Facebook

Il maltempo non dà tregua: notte di frane, evacuazioni e paura nel Comasco - Como, 24 settembre 2025 – Non si arrestano nel Comasco le conseguenze dell'ondata di maltempo: questa notte i vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti sono stati chiamati a effettuare ... Come scrive ilgiorno.it

Incidente nel Comasco nella notte, morti due ragazzi in moto - 30 in un incidente nel Comasco in via Mantero, rettilineo che costeggia l'autostrada dei laghi a ... Segnala corrieredellosport.it