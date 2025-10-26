Notte di paura a Palermo accoltellato 35enne in piena movida
AGI - Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di via Chiavettieri, nel centro storico di Palermo e cuore della movida del capoluogo siciliano, in una delle tre zone rosse istituite dopo l' uccisione con un colpo di pistola alla testa, del 21enne Paolo Taormina, la notte tra l'11 e il 12 ottobre, a ridosso de Teatro Massimo. Il 35enne, colpito alla gola e a un braccio, è stato subito trasportato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, pieno di giovani, sono accorse le forze dell'ordine allertate dagli avventori, e mezzi e personale del 118. 🔗 Leggi su Agi.it
