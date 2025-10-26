Notizie dal Mondo ASviS il sentimento anti-immigrazione minaccia il futuro dei Paesi ad alto reddito
Riproponiamo il testo di Maddalena Binda, Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, pubblicato sul sito il 3 ottobre 2025. Da Reform UK nel Regno Unito a Sanseito in Giappone, l’opinione pubblica sostiene chi propone confini chiusi e rimpatri. Ma andamento demografico e crisi climatica mostrano un domani in cui la mobilità tra Paesi sarà inevitabile. Il 20 settembre all’ Aia, nei Paesi Bassi, c’è stata una violenta protesta, guidata dall’attivista di estrema destra noto come “Els Rechts”: un’auto della polizia è stata incendiata e la sede del partito centrista Democratici 66 è stata danneggiata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
