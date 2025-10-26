Notizie dal Mondo ASviS il sentimento anti-immigrazione minaccia il futuro dei Paesi ad alto reddito

Ildenaro.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda, Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, pubblicato sul sito il 3 ottobre 2025. Da Reform UK nel Regno Unito a Sanseito in Giappone, l’opinione pubblica sostiene chi propone confini chiusi e rimpatri. Ma andamento demografico e crisi climatica mostrano un domani in cui la mobilità tra Paesi sarà inevitabile.   Il 20 settembre all’ Aia, nei Paesi Bassi, c’è stata una violenta protesta, guidata dall’attivista di estrema destra noto come “Els Rechts”: un’auto della polizia è stata incendiata e la sede del partito centrista Democratici 66 è stata danneggiata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

notizie mondo asvis sentimentoRapporto ASviS: “La sostenibilità non è un fastidio ma un investimento sul futuro” - L’Italia migliora solo su tre Obiettivi su 17 (istruzione, parità di genere, clima). Lo riporta ansa.it

notizie mondo asvis sentimentoASviS, Italia arretra su sviluppo sostenibile, mondo fa peggio - L'Italia arretra sul fronte dello sviluppo sostenibile ed il mondo fa peggio con solo il 18% dei target che sarà raggiunto entro il 2030. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Notizie Mondo Asvis Sentimento