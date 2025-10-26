Notizia terribile Vittorio Sgarbi sta morendo

Allarme per lo stato di salute di Vittorio Sgarbi, annuncio che genera sconcerto Personaggio discusso, ma sicuramente non banale e in grado di caratterizzarsi come una figura riconosciuta nel mondo dello spettacolo e della cultura, Vittorio Sgarbi per anni è stato sulla scena. Facendosi apprezzare e trovando al tempo stesso detrattori per il suo modo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Notizia terribile, Vittorio Sgarbi sta morendo

News recenti che potrebbero piacerti

Una terribile notizia ci annuncia la scomparsa del giovane atleta della @scpadovani1909 - Kevin Bonaldo. Dallo staff Ekoi Italia giungano le più sentite condoglianze alla famiglia. - facebook.com Vai su Facebook

Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicina - X Vai su X

Vittorio Sgarbi "sta molto male. Non ce la fa, è in uno stato pietoso" - Le parole di Barbara Hary, ex del critico d'arte e madre della figlia Evelina: "Solo la sorella Elisabetta può salvarlo. Riporta today.it

“In uno stato pietoso”: allarme per Vittorio Sgarbi, ‘giallo’ sulle sue condizioni - Barbara Hary lancia un appello per salvare Vittorio Sgarbi: "Sta molto male, serve l'aiuto di sua sorella Elisabetta". Lo riporta donnaglamour.it

Sgarbi, “fate qualcosa per salvarlo”. Nessun miglioramento: sta molto male - Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Come scrive iltempo.it