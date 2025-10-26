Norris vince in Messico sul podio anche Leclerc e Verstappen
Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando Oscar Piastri CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Norris vince in Australia, ma è Antonelli la vera rivelazione del weekend. - facebook.com Vai su Facebook
#Norris vince il duello con la #Ferrari Queste le sue parole dopo la gara #F1 #USGP - X Vai su X
Norris vince in Messico, sul podio anche Leclerc e Verstappen - Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Scrive laprovinciacr.it
Norris stellare in Messico, vince davanti a Leclerc e va in testa al mondiale: scintille Hamilton-Verstappen - Lando Norris domina il GP del Messico 2025, battendo Charles Leclerc e conquistando la vetta del Mondiale F1. Da fanpage.it
GP Messico: Norris vittoria da leader, Leclerc 2° resiste a Verstappen. Hamilton penalizzato è 8° - Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Segnala sport.virgilio.it