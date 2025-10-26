Norris vince in Messico sul podio anche Leclerc e Verstappen

Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando Oscar Piastri CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che.

norris vince in messico sul podio anche leclerc e verstappen

© Ilgiornaleditalia.it - Norris vince in Messico, sul podio anche Leclerc e Verstappen

