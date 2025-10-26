Norris vince il Gp del Messico e si prende la vetta mondiale Leclerc resiste a Verstappen ed è secondo

Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando Oscar Piastri (McLaren), quinto al traguardo. Secondo un grande Charles Leclerc (Ferrari) davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio la sorpresa di giornata Oliver Bearman. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Norris vince il Gp del Messico e si prende la vetta mondiale. Leclerc resiste a Verstappen ed è secondo

