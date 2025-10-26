Norris vince il GP del Messico da dominatore Leclerc è secondo e contiene Verstappen aiutato dalla virtual safety car

Fine della VSC, Norris vince da dominatore, Leclerc reagisce bene nelle ultime curve e tiene il secondo posto, ma che fortuna! Leclerc e Verstappen procedono ad andatura bassa, ma sono vicini,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Norris vince il GP del Messico da dominatore, Leclerc è secondo e contiene Verstappen aiutato dalla virtual safety car

