Norris sul velluto sua la vittoria del Gp del Messico di F1

Sul podio con l'inglese della McLaren, Leclerc su Ferrari e Max Verstappen su Redbull; 6° Oscar Piastri che perde così la leadership del mondiale piloti, 8° l'altra Ferrari di Hamilton dopo una penalizzazione di 10" per aver tagliato la pista in bagarre conVerstappen. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Norris sul velluto, sua la vittoria del Gp del Messico di F1.

