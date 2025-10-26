Norris si prende la pole in Messico Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton
Si accende sempre di più la lotta per il titolo Mondiale Costruttori e il leader attuale Oscar Piastri sembra ancora in difficoltà. Nelle prove ufficiali del Gran Premio del Messico ha ottenuto solo il settimo tempo e partirà in quarta fila, mentre il compagno di scuderia della Mc Laren Lando Norris ha ottenuto la pole position. Non è stato un sabato facile per Max Verstappen e la sua Red Bull. L’olandese che fa da terzo incomodo tra le due “papaya” stavolta non è riuscito a piazzare il colpo chiudendo solo quinto. Anche per lui quindi la gara sarà in salita. Finalmente Ferrari Sorridono invece a Maranello per la prima fila conquistata da Charles Leclerc, il monegasco ha ottenuto il secondo tempo a soli due centesimi da Norris. 🔗 Leggi su Panorama.it
