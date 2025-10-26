Norris infrange i sogni di gloria della Ferrari e strappa la pole del GP del Messico | Leclerc 2° e Hamilton 3°

Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 battendo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che partitranno rispettivamente in seconda e terza posizione nella griglia di partenza della gara della domenica. Quinto Max Verstappen, 8° Piastri preceduto anche da Sainz e Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

SPECIALE MOTORI F1 GP Stati Uniti 2025 QUALIFYING SPRINT Verstappen, pole davanti a Norris e Piastri nelle qualifiche Sprint. Hamilton 8°, Leclerc 10° Ad Austin è l'olandese il più veloce. L'eroe di giornata però è Hulkenberg, quarto, mentre deludono an - facebook.com Vai su Facebook

Norris infrange i sogni di gloria della Ferrari e strappa la pole del GP del Messico: Leclerc 2° e Hamilton 3° - Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 battendo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che partitranno ... Riporta fanpage.it