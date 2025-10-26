Norris in pole in Messico davanti a Leclerc e Hamilton

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Lando Norris partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota della McLaren ferma il cronometro a 1'15?586 nel Q3, centrando la 14esima pole della carriera, la quinta in questo 2025 dopo Melbourne, Montecarlo, Spielberg e Spa. Al suo fianco scatterà in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, più lento di 262 millesimi, con l'altra Rossa di Lewis Hamilton, alla miglior qualifica col Cavallino, terzo a 0?352. George Russell (Mercedes) si mette quarto davanti a Max Verstappen (Red Bull). 🔗 Leggi su Iltempo.it

norris in pole in messico davanti a leclerc e hamilton

© Iltempo.it - Norris in pole in Messico davanti a Leclerc e Hamilton

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

norris pole messico davantiNorris in pole in Messico davanti a Leclerc e Hamilton - CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Lando Norris partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del ... Secondo msn.com

norris pole messico davantiF1 Gp Messico, le qualifiche in diretta: pole di un super Norris davanti a Leclerc e Hamilton. Male Piastri, solo 8° - L'inglese della McLaren guida benissimo già dalle libere e partirà davanti a tutte. Scrive corriere.it

norris pole messico davantiGriglia di partenza F1, GP Messico 2025: risultati e classifica qualifiche. Norris in pole davanti alle Ferrari. Bene Antonelli - position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Norris Pole Messico Davanti