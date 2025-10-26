Dopo i gravi episodi di microcriminalità e violenza, sono scattati, nella serata di venerdì tra le 18 e mezzanotte, controlli straordinari a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Codogno che hanno pattugliato il territorio di Casalpusterlengo, con il supporto dell’Unità cinofila del nucleo carabinieri di Casatenovo e il personale del Nucleo antisofisticazioni di Cremona. Al termine dei controlli, il bilancio è di 70 persone identificate, 20 veicoli controllati e tre sanzioni pecuniarie sollevate per violazione del codice della strada. Inoltre i Nas hanno rilevato alcune violazioni in merito alla normativa in materia di igiene e sicurezza all’interno di esercizi di somministrazione di cibi e bevande: sono infatti state comminate cinque multe per un importo di oltre 4mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Norme violate. Cinque multe a esercenti