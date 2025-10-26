Norme violate Cinque multe a esercenti
Dopo i gravi episodi di microcriminalità e violenza, sono scattati, nella serata di venerdì tra le 18 e mezzanotte, controlli straordinari a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Codogno che hanno pattugliato il territorio di Casalpusterlengo, con il supporto dell’Unità cinofila del nucleo carabinieri di Casatenovo e il personale del Nucleo antisofisticazioni di Cremona. Al termine dei controlli, il bilancio è di 70 persone identificate, 20 veicoli controllati e tre sanzioni pecuniarie sollevate per violazione del codice della strada. Inoltre i Nas hanno rilevato alcune violazioni in merito alla normativa in materia di igiene e sicurezza all’interno di esercizi di somministrazione di cibi e bevande: sono infatti state comminate cinque multe per un importo di oltre 4mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.ondatv.tv/cronaca/blitz-nei-luoghi-della-movida-norme-violate-chiuso-un-altro-bar/ +++++ il blitz nei luoghi della movida dei carabinieri in sinergia con Nas e ispettorato del lavoro ha portato alla chiusura del bar che si trova nell'area del cinema Pa - facebook.com Vai su Facebook
Violate norme sicurezza e lavoro nero: a Martina Franca sospeso distributore carburanti, denunciato 50enne - X Vai su X
Norme violate. Cinque multe a esercenti - Dopo i gravi episodi di microcriminalità e violenza, sono scattati, nella serata di venerdì tra le 18 e mezzanotte, ... Da ilgiorno.it
Violate le norme sulla concorrenza: multe per Gucci, Chloé e Loewe - È accusato di aver abusivamente fissato i prezzi di rivendita in violazione delle norme UE sulla concorrenza. Riporta laconceria.it
Da Bruxelles maxi multa da 157 milioni a Gucci, Chloé e Loewe. Violate norme antitrust sui prezzi - Una multa milionaria inflitta dalla Commissione europea a tre aziende del lusso internazionale per aver violato le norme europee in materia di ... ilsole24ore.com scrive